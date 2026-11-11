Американский актёр, двукратный обладатель премии «Оскар» Дастин Хоффман впервые признался, что перенёс рак мочевого пузыря. 89-летний артист рассказал о тяжёлом диагнозе и пережитой операции в подкасте телеведущего Конана О'Брайена, вспомнив, как узнал о болезни во время завтрака с супругой.

«У меня был рак мочевого пузыря. Мне не стыдно об этом говорить. И это было самым большим везением в моей жизни», — признался Хоффман.

По словам актёра, первоначально он предполагал, что страдает обычным заболеванием мочевыводящих путей. Однако врач на всякий случай предложил пройти дополнительное обследование. Ожидая результаты, Хоффман вместе с женой Лизой Готтсеген завтракал в кафетерии медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В какой-то момент к супругам подошла сотрудница больницы. По её походке и выражению лица актёр сразу понял, что новости будут плохими. Он напрямую спросил, обнаружили ли у него рак, и женщина молча кивнула.

«Я встал и сказал, что мне нужно выйти на улицу. Это было первое, что я произнёс. Мне нужно было подышать воздухом», — вспомнил артист.

Хоффман признался, что диагноз оказался для него полной неожиданностью. В тот момент он даже подумал, что совершенно не представляет себя человеком, который может заболеть раком. Позднее актёр встретил онколога, который объяснил, что ему повезло: опухоль обнаружили на ранней стадии, когда заболевание ещё не распространилось на другие органы.

По словам Хоффмана, врачи предложили провести операцию через несколько дней, однако он настоял на немедленном удалении новообразования. После хирургического вмешательства актёру установили катетер. К новому состоянию он привыкал с трудом и даже продолжал вставать с кровати, чтобы ходить в туалет, хотя медицинской необходимости в этом уже не было.

О лечении Хоффмана стало известно ещё в августе 2013 года. Тогда его представитель Джоди Готтлиб сообщила, что болезнь выявили на ранней стадии и актёр успешно перенёс операцию, однако конкретный диагноз не раскрыла. В последующие годы артист продолжал сниматься в кино. Новыми подробностями он поделился на фоне выхода своих мемуаров Look at Me.