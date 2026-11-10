Учёные обнаружили, что постоянные сокращения сердечной мышцы способны подавлять размножение раковых клеток, что помогает объяснить, почему злокачественные опухоли крайне редко возникают в сердце. Об этом говорится в исследовании международной группы специалистов, опубликованном в журнале Science.

Сердце ежедневно совершает около 100 тысяч сокращений, перекачивая кровь по организму. При этом, несмотря на интенсивное кровоснабжение, злокачественные опухоли поражают его значительно реже, чем большинство других органов. Долгое время одним из главных объяснений считалась особенность кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы, которые почти перестают делиться после рождения.

Однако исследователи из Италии и других стран выяснили, что важную роль играет и постоянная механическая нагрузка. Сокращения сердца создают условия, в которых раковым клеткам значительно сложнее размножаться.

Чтобы проверить эту гипотезу, специалисты провели эксперименты на мышах и искусственно выращенных тканях сердца. Оказалось, что при снижении механической нагрузки опухолевые клетки начинали активнее делиться. Когда ткани вновь подвергались воздействию, сопоставимому с естественной работой сердца, рост опухолей замедлялся. Подобный эффект наблюдали при исследовании клеток рака лёгких, толстой кишки и меланомы.

Ключевую роль в этом механизме играет белок Nesprin-2, который помогает клеткам воспринимать механическое воздействие. Под его влиянием меняется структура хроматина — комплекса ДНК и белков внутри клеточного ядра. Эти изменения затрагивают активность генов, отвечающих за размножение клеток, и препятствуют росту опухоли.

Значимость белка подтвердил отдельный эксперимент. Когда учёные подавляли работу Nesprin-2, раковые клетки вновь приобретали способность активно размножаться даже в условиях обычной механической нагрузки на сердце. В результате у подопытных животных формировались крупные опухоли.

Как отмечает Daily Mail, открытие представляет интерес не только для кардиологии, но и для онкологии. Исследователи рассматривают возможность использовать контролируемое механическое воздействие для подавления опухолей в других частях организма. В перспективе это может привести к разработке новых методов противораковой терапии.

Впрочем, пока речь идёт об экспериментальных результатах, а не о готовом лечении. Учёным ещё предстоит установить, насколько эффективным и безопасным будет такой подход для пациентов. Кроме того, сердце не обладает абсолютной защитой от рака: первичные злокачественные опухоли в нём встречаются редко, но всё же возникают, как и метастазы из других органов.