Море под замком: В ОАЭ полиция вылавливает туристов из воды из-за нефтяного пятна

В эмирате Аджман в ОАЭ полиция начала выводить российских туристов из моря из-за нефтяного загрязнения и запрета на купание. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на отдыхающих.

Обстановка на пляжах Аджмана. Видео © SHOT

По данным канала, ещё в ночь на 28 октября постояльцы отеля Ramada получили письменные уведомления о запрете купания. Однако утром некоторые туристы всё же отправились на пляж, поскольку вода поначалу казалась чистой.

Вскоре отдыхающие почувствовали резкий запах нефтепродуктов и заметили загрязнения в море. Ближе к полудню на побережье появились полицейские, которые потребовали от купающихся выйти из воды, а затем распорядились покинуть берег.

Некоторые гостиницы полностью огородили пляжи сигнальными лентами, чтобы туристы не приближались к воде. По словам очевидцев, нарушителей предупредили, что при дальнейшем игнорировании запрета доступ к морю могут окончательно перекрыть.

Кроме того, отдыхающие заметили над побережьем самолёт, распылявший неизвестное вещество. Туристы предполагают, что его могли задействовать для ликвидации нефтяного загрязнения.

Ранее российские туристы жаловались на появление сыпи после купания в море у берегов ОАЭ. По информации SHOT, сотрудники некоторых отелей также просят постояльцев не фотографировать загрязнённое побережье.