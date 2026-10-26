Отели на первой линии, а купаться негде: Разлив мазута испортил россиянам отдых в ОАЭ

Российские туристы остались без пляжного отдыха в ОАЭ из-за разлива мазута у побережья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нефтяные пятна заполонили пляжи ОАЭ. Видео © Х / Sprinter Press

После подрыва танкера в Ормузском проливе нефтяное пятно растянулось примерно на 40 километров. Ограничения затронули побережье от Шарджи до Рас-эль-Хаймы. Местные жители и отдыхающие жалуются на неприятный запах, а Министерство окружающей среды призвало не приближаться к загрязнённым прибрежным районам.

Одна из россиянок, приехавшая с семьёй в отель Hampton by Hilton на искусственном острове Аль-Марджан, рассказала, что многие постояльцы заплатили за отпуск от 300 тысяч рублей. Однако после закрытия пляжей администрация предложила гостям небольшой бассейн, который, по словам туристки, не рассчитан на такое количество людей.

Женщина также утверждает, что отдыхающим запрещают фотографировать и снимать видео, угрожая неприятностями. Тем, кто хочет искупаться в море, приходится самостоятельно искать гидов и оплачивать поездки на пляжи за пределами загрязнённой зоны.

Ранее Life.ru сообщал о закрытии пляжей в ОАЭ из-за нефтяного пятна. По информации туроператоров, часть российских отдыхающих из затронутых загрязнением гостиниц начали переселять в соседние эмираты, где сохранялась возможность купания. При этом существенного сокращения спроса на поездки в ОАЭ участники туристического рынка не отмечали.