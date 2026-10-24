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Регион
Опубликовано 24 октября, 01:03

В Шардже временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы разлива нефти

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы нефтяного загрязнения. Ограничение ввели после разлива нефти с танкера у побережья соседнего эмирата Умм-эль-Кайвайн. Об этом сообщило правительственное бюро по связям со СМИ Шарджи.

Решение носит предупредительный характер. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов на береговую линию и обеспечить безопасность отдыхающих. Власти призвали посетителей пляжа и рыбаков соблюдать установленные ограничения.

Ранее Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ подтвердило нефтяное загрязнение побережья Умм-эль-Кайвайна. В этом эмирате временно закрыли все пляжи и прибрежные зоны. Специальные службы приступили к локализации разлива и очистке загрязнённых участков. Точный объём вытекшей нефти официально не раскрывался.

Неприятный запах также почувствовали жители Шарджи и Аджмана, однако, по оценке местных властей, он не представляет угрозы для здоровья населения. Пляжи будут открывать после завершения необходимых проверок и принятия мер безопасности.

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Артур Лапсаков
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