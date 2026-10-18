UKMTO сообщило о двух нападениях на суда у берегов ОАЭ и Йемена

Два торговых судна подверглись нападениям в акваториях Оманского и Аденского заливов. У побережья Объединённых Арабских Эмиратов неизвестные боеприпасы поразили буксир, а возле Йемена вооружённые люди на небольшой лодке обстреляли танкер для перевозки сжиженного природного газа. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Первый инцидент произошёл неподалёку от города Хор-Факкан в ОАЭ. Буксир, следовавший на юг, получил попадания двух снарядов неизвестного происхождения. Судно было повреждено, один человек получил лёгкие травмы.

Несмотря на повреждения, экипаж продолжил движение по запланированному маршруту. Название буксира и его принадлежность британское управление не раскрыло. Кто именно атаковал судно, пока неизвестно.

Ещё об одном нападении UKMTO сообщило 17 октября. Примерно в 260 километрах от йеменского города Эль-Мукалла к танкеру для перевозки СПГ приблизилась лодка с семью вооружёнными людьми. С неё по судну произвели два выстрела.

Вооружённая охрана газовоза ответила двумя предупредительными выстрелами, после чего нападавшие изменили курс. Информации о пострадавших или повреждениях танкера не поступало.

Нападения произошли на фоне обострения обстановки вокруг Ормузского пролива. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о пожарах как минимум на трёх судах, два из которых, по версии Тегерана, подорвались на морских минах.

По данным UKMTO, за последнюю неделю в районе Ормузского пролива зарегистрировано не менее 22 нападений на коммерческие суда. Ситуацию осложняет продолжающаяся военно-морская блокада иранских портов со стороны США.

Британское управление призвало капитанов соблюдать повышенную осторожность в опасных районах и сообщать обо всех подозрительных действиях. Ответственность за нападения на буксир и газовоз пока никто на себя не взял.

Ранее Life.ru сообщал о нападении вооружённых неизвестных на газовоз у побережья Йемена. Семь человек на катере открыли огонь по танкеру, однако его охрана предупредительными выстрелами заставила нападавших изменить курс. Кроме того, КСИР заявил о подрыве ещё одного нефтяного танкера на морской мине в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, на судне находилось более двух миллионов баррелей нефти, после взрыва начался пожар.