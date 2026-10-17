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Опубликовано 17 октября, 17:16

Неизвестные на катере обстреляли газовоз у берегов Йемена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR7

Вооружённые неизвестные попытались атаковать танкер для перевозки сжиженного природного газа у побережья Йемена. К судну приблизился небольшой катер с семью пассажирами, после чего по газовозу открыли огонь. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Нападение произошло примерно в 140 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эль-Мукалла. По информации капитана, находившиеся на катере люди произвели два выстрела в направлении танкера.

На угрозу отреагировала вооружённая охрана газовоза. Её сотрудники сделали два предупредительных выстрела, после чего неизвестные изменили курс и прекратили сближение с судном.

Кому принадлежал катер и кто находился на его борту, пока не установлено. Название атакованного газовоза и государство его регистрации также не раскрываются. Побережье Йемена остаётся опасным районом для торгового судоходства. Британский координационный центр регулярно фиксирует нападения и подозрительные сближения небольших катеров с гражданскими кораблями.

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Ранее Life.ru рассказывал о подрыве супертанкера с двумя миллионами баррелей нефти в Ормузском проливе. По заявлению ВМС КСИР, после столкновения с морской миной на судне вспыхнул сильный пожар.

Больше новостей о нападениях на суда, морских происшествиях и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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