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Опубликовано 17 октября, 18:51

Роспотребнадзор запросил данные о случаях гриппа среди россиян в Дубае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заболевания российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае. Ведомство обратилось в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и подготовило официальное письмо в Министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для обращения стали сообщения СМИ о российских отдыхающих, которые столкнулись с симптомами гриппа на популярном курорте.

«В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Также официальное письмо подготовлено в адрес Министерства здравоохранения ОАЭ», — сообщили в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские туристы заболели гриппом А во время отдыха в Дубае. Среди заболевших оказалась 24-летняя жительница Самары, приехавшая в ОАЭ в начале октября. Вместо запланированного отдыха девушке пришлось бороться с высокой температурой и сильным недомоганием.

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Александра Мышляева
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