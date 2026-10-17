Роспотребнадзор запросил данные о случаях гриппа среди россиян в Дубае
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Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заболевания российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае. Ведомство обратилось в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и подготовило официальное письмо в Министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для обращения стали сообщения СМИ о российских отдыхающих, которые столкнулись с симптомами гриппа на популярном курорте.
«В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Также официальное письмо подготовлено в адрес Министерства здравоохранения ОАЭ», — сообщили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские туристы заболели гриппом А во время отдыха в Дубае. Среди заболевших оказалась 24-летняя жительница Самары, приехавшая в ОАЭ в начале октября. Вместо запланированного отдыха девушке пришлось бороться с высокой температурой и сильным недомоганием.