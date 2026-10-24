Нефтяное пятно закрыло пляжи в ОАЭ: Куда переселяют туристов и опасен ли отдых

В Объединённых Арабских Эмиратах временно закрыли пляжи после разлива нефти с танкера, однако российские туристы не спешат отказываться от запланированных поездок. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), отдыхающих из затронутых загрязнением отелей переселяют в соседние эмираты, где купание остаётся доступным.

Ограничения введены на всех пляжах и прибрежных территориях эмирата Умм-эль-Кувейн. Кроме того, власти соседней Шарджи в качестве меры предосторожности закрыли пляж Аль-Хамрия.

Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ подтвердило, что нефтепродукты попали в море с танкера. Специалисты приступили к локализации загрязнения, установке защитных заграждений и очистке побережья.

По данным АТОР, Умм-эль-Кувейн не относится к самым востребованным направлениям у российских путешественников. На него приходится всего 0,3–0,5% проданных туров в ОАЭ на осенний сезон. Туроператоры предлагают отдых в шести–восьми гостиницах бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Туристов из затронутых ограничениями отелей переселяют в соседние эмираты, где можно купаться. При этом речь идёт о небольшом числе отдыхающих. Существенного влияния разлива нефти на спрос россиян на поездки в ОАЭ туроператоры пока не отмечают.

Жители Шарджи, Аджмана и Умм-эль-Кувейна ранее жаловались на сильный запах нефтепродуктов. Местное природоохранное ведомство заявило, что сам запах не представляет угрозы для здоровья населения, однако призвало соблюдать ограничения и не посещать закрытые пляжи.

Экологов беспокоит возможное распространение нефтяного пятна в сторону островов Синия и Хор-эль-Бейда. В этих районах находятся коралловые рифы, заросли морских трав и места обитания редких морских животных, включая зелёных черепах. Специалисты предупреждают, что оценить последствия загрязнения для экосистемы пока невозможно.

Сроки открытия пляжей власти ОАЭ ещё не объявили. Туристам рекомендуют заранее уточнять обстановку в выбранном отеле и следить за официальными сообщениями.