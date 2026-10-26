В эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ закрыли все пляжи из-за загрязнения

В эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ полностью закрыли общественные пляжи на неопределённый срок. Ограничения ввели ради безопасности отдыхающих на фоне нефтяного загрязнения побережья соседних регионов, сообщили в местном Управлении государственных услуг.

Соответствующее распоряжение распространила полиция эмирата. Жителей и туристов попросили отказаться от посещения пляжей и соблюдать указания ответственных служб. Возобновить доступ к морю разрешат только после отдельного уведомления властей.

Решение последовало за разливом нефти с танкера у побережья соседнего эмирата Умм-эль-Кайвайн. Там ранее перекрыли все пляжи и прибрежные территории до завершения экологической экспертизы и необходимых мероприятий по очистке. Ограничения затронули и Шарджу, где временно прекратил работу пляж Аль-Хамрия.

Специалисты продолжают оценивать масштабы загрязнения и принимать меры для сдерживания нефтяного пятна. При этом конкретную причину закрытия пляжей Рас-эль-Хаймы местные власти не уточнили.

Ранее Life.ru сообщал, что после разлива нефти с танкера у побережья Умм-эль-Кайвайна власти Шарджи временно закрыли пляж Аль-Хамрия. Местные службы приступили к защитным мероприятиям, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов. Жители Шарджи и Аджмана также жаловались на резкий запах, однако природоохранное ведомство ОАЭ заявило, что он не представляет опасности для здоровья.