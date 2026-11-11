Море превратилось в крапиву: Россиян одолел дико «жалящий планктон» на Пхукете
SHOT: Российские туристы пожаловались на «жалящий планктон» на Пхукете
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Российские туристы на Пхукете жалуются на резкую боль и жжение кожи после купания в море. Как сообщает SHOT со ссылкой на отдыхающих, ощущения напоминают ожог крапивой.
На Пхукете туристов атакует планктон. Видео © Telegram / SHOT
Туристы связывают неприятные ощущения с крошечными морскими организмами размером в несколько миллиметров, которые почти незаметны в воде. Пострадавшие их называют жалящим планктоном. Предположительно, речь может идти о мелких медузах или родственных им организмах. Однако точный вид не установлен.
На Пхукете туристов атакует планктон. Фото © Telegram / SHOT
На Пхукете туристов атакует планктон. Фото © Telegram / SHOT
На Пхукете туристов атакует планктон. Фото © Telegram / SHOT
В октябре местные морские службы предупреждали отдыхающих о риске контакта с медузами. На пляжах разместили предупреждающие знаки и подготовили средства для оказания первой помощи. Отдыхающих призывали избегать скоплений медуз и в случае контакта с ними обращаться к спасателям.
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