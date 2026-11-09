Россиянин по имени Андрей рассказал, что потерял 16 млн бат (примерно 39,4 млн рублей) после покупки участка у пляжа Фридом на Пхукете. По его словам, продавец выдал землю государственного лесного резервата за частную собственность. Почти достроенную виллу россиянина включили в список объектов под снос, сообщает Nation TV.

Тайские власти начали демонтаж 8 ноября. В список вошли 22 постройки на территории лесного резервата, в том числе двухэтажная вилла с бассейном, которую Андрей строил для своей семьи. Россиянин присутствовал на месте, когда начались работы.

По словам Андрея, участки возле пляжа годами открыто предлагали купить или арендовать. Вдоль дороги стояли объявления, а таблички на территории гласили, что земля находится в частной собственности. Это, как объяснил инвестор, и убедило его в законности сделки.

Андрей хочет попытаться вернуть хотя бы часть денег. Однако продавец и другие подозреваемые отрицают обвинения в мошенничестве. Сейчас мужчина уверен, что подобные инциденты подрывают доверие инвесторов к недвижимости на Пхукете.