Защита рэпера Алишера Моргенштерна* попросила московский суд заменить назначенный артисту уголовный штраф в размере 8,2 миллиона рублей другим наказанием, не связанным с лишением свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, в один из столичных судов поступили материалы о замене штрафа другим видом наказания. При этом дата рассмотрения вопроса по существу пока не назначена.

На какое именно наказание рассчитывают представители музыканта, неизвестно. Суду ещё предстоит рассмотреть поступившие материалы, поэтому говорить об отмене денежного взыскания пока преждевременно.

Штраф Моргенштерну* назначили по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В апреле 2026 года суд заочно оштрафовал рэпера на семь миллионов рублей, а в июне после рассмотрения апелляции увеличил сумму до 8 205 985 рублей. Кроме того, артисту на три года запретили администрировать сайты и страницы в интернете.

Поскольку музыкант не выплатил штраф добровольно, судебные приставы начали принудительное взыскание. Исполнительное производство открыли 1 сентября. Ранее на имущество рэпера также накладывали арест в рамках уголовного дела.

Моргенштерна* внесли в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. В последние годы артист проживает за пределами России. Уголовное преследование связано с публикацией материалов без обязательной маркировки иностранного агента после неоднократного привлечения к административной ответственности.

Ранее Life.ru рассказывал о начале принудительного взыскания с Моргенштерна* штрафа в 8,2 миллиона рублей. Суд выдал исполнительный лист после того, как установленная сумма не была перечислена добровольно.