Суд потребовал освободить берег Малой Истры от бани Моргенштерна*

Истринский суд обязал телохранителя рэпера Моргенштерна* Азиза освободить берег Малой Истры от бани, которую музыкант построил для себя. По информации телеграм-канала Mash, на исполнение решения дали месяц, а за каждый день просрочки придётся платить по 10 тысяч рублей.

Поводом для разбирательства стало обращение саратовского общественника и предпринимателя Глеба Рыськова. После его заявления прокурор потребовал арестовать спорное имущество и обеспечить свободный доступ к прибрежной полосе. Теперь местные жители смогут пользоваться этой территорией после устранения препятствий.

Отсчёт установленного срока начнётся 27 октября. Если постройку не уберут вовремя, с Азиза будут ежедневно взыскивать деньги в бюджет Истры. При этом администрация оставила за собой право самостоятельно демонтировать сооружение, а за неисполнение судебного акта ответчику может грозить уголовная ответственность.

Сам участок площадью около 9,5 тысячи квадратных метров артист приобрёл в 2021 году за 60 миллионов рублей, оформив ипотеку на 26 лет. На территории расположены особняк, теннисный корт и сауна с выходом к водоёму. В апреле 2026 года половину владений вместе с домом арестовали, после чего исполнитель попросил переписать оставшуюся часть на своего охранника. По сведениям телеграм-канала, таким образом приближённый помогал музыканту скрывать недвижимость.

До работы со знаменитостями Азиз занимался охраной супермаркетов. Впоследствии он прошёл обучение на телохранителя и переключился на сопровождение VIP-персон. Теперь ему предстоит разобраться с последствиями оформления собственности на своё имя.

Ранее сообщалось, что суд принудительно снял рэпера Алишера Моргенштерна* с регистрационного учёта в московской квартире. Недвижимость в Беговом районе столицы артист продал в июле 2023 года. Покупательницей стала его знакомая. Стороны условились, что музыкант сам решит вопрос с регистрацией. Однако после переезда в Израиль он этого не сделал. Новая владелица ждала несколько лет. В итоге она подала иск. Суд требования удовлетворил полностью. Моргенштерна* лишили права регистрации по прежнему адресу.

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