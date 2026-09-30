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Опубликовано 30 сентября, 06:55

С Моргенштерна* начали взыскивать штраф в 8,2 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/morgen_shtern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/morgen_shtern

Судебные приставы начали взыскивать с рэпера Алишера Моргенштерна* более 8,2 млн рублей. Речь идёт о штрафе по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Информация об этом содержится в материалах судебных приставов и судебных документах.

20 августа суд выдал исполнительный лист, поскольку музыкант не выплатил штраф добровольно. После этого 1 сентября приставы открыли исполнительное производство. В документах указано, что с Моргенштерна* взыскивают уголовный штраф как основной вид наказания на сумму более 8,2 млн рублей.

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Как писал Life.ru, в июне Савёловский суд Москвы увеличил назначенный рэперу штраф до 8 205 985 рублей. Суд также запретил ему в течение трёх лет заниматься размещением информации и администрировать сайты и интернет-каналы. Позже, 17 августа, суд назначил Моргенштерну* ещё один штраф — 40 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Уголовное дело против рэпера касается уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента.

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* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

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Лия Мурадьян
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