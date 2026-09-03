Морили голодом и били током: Домработница умерла от истощения после издевательств хозяев

Жуткой историей закончилась работа по хозяйству для 34-летней женщины в Венгрии. Супруги заперли её в доме, практически не кормили и регулярно избивали, а после смерти оставили тело у дороги. Об этом сообщило издание HVG.

Предложение о жилье в обмен на помощь по дому женщина получила летом 2023 года. Доверившись супругам, она согласилась, однако вскоре оказалась заперта внутри и лишилась возможности уйти. Еды пленнице давали недостаточно, а хозяева регулярно применяли к ней силу. Помимо ударов руками и ремнями, они использовали электрошокер.

Месяцы голода и издевательств привели к сильному истощению. Утром 28 апреля 2024 года женщина не проснулась, но медицинскую помощь супруги не вызвали. Тело погрузили в автомобиль, а уже во время поездки пара поняла, что женщина не дышит. После этого погибшую оставили на парковке возле шоссе, где её впоследствии обнаружили проходившие мимо дети.

Разбирательство завершилось в суде Ньиредьхазы обвинительным приговором. Мужчину признали виновным в торговле людьми и принудительном труде и назначили ему 14 лет заключения. Его жена получила 10 лет. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и потребовала его ужесточить, вплоть до пожизненного срока. Окончательное решение теперь предстоит принять Апелляционному суду Дебрецена.

Ранее на Филиппинах правоохранители провели операцию против группировки, подозреваемой в сексуальной эксплуатации женщин. В одном из отелей города Макати полицейские обнаружили и освободили пять россиянок и местную победительницу конкурса красоты.