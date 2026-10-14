Морковь за 1200 рублей и вода за 400: В Эвенкии возник критический дефицит продуктов

Жители Эвенкии в Красноярском крае столкнулись с резким подорожанием продуктов после срыва речных поставок. В посёлке Тура за килограмм моркови, по словам местных, просят до 1200 рублей, за яблоки — до тысячи, а бутылка питьевой воды может стоить 400 рублей. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, которая усмотрела признаки возможной халатности чиновников. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Дефицит продуктов в Эвенкии. Видео © Telegram/ Mash

Проблемы начались ещё в августе, когда из-за сухого лета резко обмелела Нижняя Тунгуска. Грузовые суда не смогли преодолеть речные пороги и доставить в населённые пункты привычные запасы продовольствия. В результате возник дефицит свежих овощей, фруктов, молока и яиц.

В отдельных магазинах заканчивается мука, а картофель и капусту продают по 780 рублей за килограмм. Жители также жалуются на ограниченный ассортимент и высокую стоимость товаров первой необходимости. При этом местные власти ранее сообщали, что крупы, консервы и другие продукты длительного хранения остаются в продаже.

Доставлять продовольствие пришлось самолётами, однако вмешалась погода. Несколько октябрьских рейсов задержали из-за снегопадов, поэтому пополнение запасов затянулось. По словам жителей, часть поступающих товаров собираются продавать с ограничениями: не более трёх килограммов картофеля, десятка яиц и упаковки молока в одни руки.

На территории Туры и ряда других населённых пунктов введён режим повышенной готовности. Для обеспечения социальных учреждений и магазинов власти организовали дополнительные грузовые авиарейсы. По сообщениям региональных СМИ, часть поставок уже удалось выполнить.

Прокуратура Красноярского края установила, что местные власти неоднократно просили краевое агентство по развитию северных территорий помочь с организацией воздушных перевозок. Однако, по оценке надзорного ведомства, необходимые меры своевременно не приняли.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности. Окончательная ответственность должностных лиц пока не установлена.

Ситуация в Эвенкии резко отличается от общероссийской динамики продовольственных цен. Как писал Life.ru 10 сентября, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в августе стоимость социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях снизилась на 4,2% относительно июля. Подешевели 14 из 25 категорий товаров.