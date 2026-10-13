В Нидерландах возникла нехватка свежих продуктов из-за сбоя в IT-системах

Масштабный сбой в информационных системах ведущего европейского розничного гиганта Ahold Delhaize привел к внезапным перебоям со снабжением в Нидерландах. Клиенты флагманской торговой сети страны Albert Heijn столкнулись с зияющими пустотами на полках продуктовых отделов.

Наиболее острая ситуация зафиксирована в столичных и центральных локациях, в частности в торговых точках Амстердама и Утрехта. Основной удар технического кризиса пришёлся на скоропортящуюся категорию: полностью оголились прилавки со свежими овощами, фруктами и зеленью. При этом кризис распределился неравномерно: в Роттердаме и Тилбурге запасы на складах магазинов пока удерживают баланс.

Корень проблемы кроется в критической остановке цепочек поставок. Накануне сбой парализовал программное обеспечение распределительных хабов ретейлера, из-за чего логистика фактически замерла. В строю остался лишь единственный распределительный комплекс в городе Заандам, куда поставщиков попросили в авральном порядке перенаправлять все грузы строго по расписанию.

Помимо физических магазинов Albert Heijn, поломка затронула смежные бренды холдинга — косметическую сеть Etos и сеть алкомаркетов Gall & Gall, у которых перестали функционировать мобильные приложения, сайты и каналы клиентской поддержки. Руководство концерна бросило все силы на реанимацию серверной инфраструктуры, однако назвать точные сроки восстановления стабильного снабжения полок пока не решается.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают расти расходы на жильё.По данным Евростата, в первом квартале 2026 года цены на жильё в ЕС увеличились на 5,1% год к году, а арендная плата — на 3%. Европейская федерация национальных организаций, работающих с бездомными, FEANTSA в 2026 году оценила число людей, которые ночуют на улице, пользуются приютами или временным жильём в Европе, примерно в 1,4 млн.