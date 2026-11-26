Не каждый китайский кроссовер способен без проблем пережить российские морозы даже при наличии зимнего пакета. При выборе машины важно учитывать рынок, для которого её выпустили, комплектацию и историю обслуживания, рассказал RG.ru технический директор автосервиса Никита Родионов.

«В качестве примеров с продуманным зимним оснащением можно назвать российские версии Haval Dargo, Haval F7 и Geely Atlas Pro. Это, конечно, не исчерпывающий список. В зависимости от модели, комплектации и года выпуска предусмотрены обогревы сидений, руля и зеркал, лобового стекла либо зоны покоя щёток, а также форсунок омывателя», — сказал специалист.

Однако одинаковое название модели ещё не гарантирует идентичное оснащение.

«Российскую версию нельзя автоматически приравнивать к внешне такой же машине, выпущенной для другого рынка», — предупредил эксперт.

Поэтому перед покупкой стоит проверить документы и фактическую комплектацию, а у подержанного автомобиля — историю сервисных работ.

Среди типичных зимних проблем китайских машин — разрядка аккумулятора, затруднённый запуск двигателя, запотевание стёкол, примерзание дверей и отказы обогревов. Даже два одинаковых кроссовера могут вести себя по-разному: многое зависит от состояния техники, продолжительности поездок и регулярности обслуживания.