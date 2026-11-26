Мороз проверит не только печку: Какие китайские кроссоверы лучше подготовлены к холодам
Автоэксперт Родионов: Российская версия Haval Dargo хороша подготовлена к зиме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Dven
Не каждый китайский кроссовер способен без проблем пережить российские морозы даже при наличии зимнего пакета. При выборе машины важно учитывать рынок, для которого её выпустили, комплектацию и историю обслуживания, рассказал RG.ru технический директор автосервиса Никита Родионов.
«В качестве примеров с продуманным зимним оснащением можно назвать российские версии Haval Dargo, Haval F7 и Geely Atlas Pro. Это, конечно, не исчерпывающий список. В зависимости от модели, комплектации и года выпуска предусмотрены обогревы сидений, руля и зеркал, лобового стекла либо зоны покоя щёток, а также форсунок омывателя», — сказал специалист.
Однако одинаковое название модели ещё не гарантирует идентичное оснащение.
«Российскую версию нельзя автоматически приравнивать к внешне такой же машине, выпущенной для другого рынка», — предупредил эксперт.
Поэтому перед покупкой стоит проверить документы и фактическую комплектацию, а у подержанного автомобиля — историю сервисных работ.
Среди типичных зимних проблем китайских машин — разрядка аккумулятора, затруднённый запуск двигателя, запотевание стёкол, примерзание дверей и отказы обогревов. Даже два одинаковых кроссовера могут вести себя по-разному: многое зависит от состояния техники, продолжительности поездок и регулярности обслуживания.
С наступлением холодов Life.ru разобрал типичные ошибки автомобилистов, которые способны обернуться поломками зимой. В частности, эксперты предупредили о рисках запуска и эксплуатации машины с непрогретым двигателем, проблемах с аккумулятором, замерзании летней жидкости в бачке омывателя и примерзании дверных уплотнителей. Эти рекомендации особенно полезно учитывать при подготовке китайских кроссоверов к первым серьёзным морозам.