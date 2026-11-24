Привычка сразу начинать движение после запуска двигателя в мороз может ускорить износ автомобиля. Об этом предупредил автоэксперт Андрей Бунин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, зимой важно учитывать не только температуру охлаждающей жидкости, но и состояние масла в двигателе и коробке передач. Даже когда приборная панель показывает нормальную температуру антифриза, смазка может оставаться холодной и недостаточно текучей.

«Езда на непрогретом автомобиле с густым маслом приводит к повышенному износу деталей», — пояснил Бунин.

Эксперт рекомендует после запуска двигателя дать ему поработать на холостых оборотах три–пять минут. Затем первые 10–15 минут следует избегать резких ускорений и стараться не превышать 2000–2500 оборотов в минуту. При этом необходимое время прогрева зависит от модели машины и рекомендаций её производителя.

Другой распространённой ошибкой специалист назвал несвоевременную замену стеклоомывающей жидкости. Если оставить в бачке летний состав, при первых заморозках он может замёрзнуть и повредить элементы системы. Также Бунин посоветовал установить зимние щётки стеклоочистителя, которые меньше подвержены обмерзанию.

Отдельное внимание стоит уделить резиновым уплотнителям дверей и багажника. Их рекомендуется обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание к кузову и сохранить эластичность. Иначе уплотнители могут потерять свои свойства, из-за чего в салон начнут проникать влага и холодный воздух.

Не стоит откладывать и техническое обслуживание. Если плановая замена масла, фильтров и других расходных материалов приходится на середину зимы, эксперт советует провести работы заранее. Перед сильными морозами также необходимо проверить состояние аккумулятора.

«Свежие технические жидкости, исправные фильтры и проверенная аккумуляторная батарея — это залог того, что автомобиль будет уверенно запускаться в любой мороз», — заключил Бунин.

Ранее Life.ru сообщал, что перед покупкой подержанного автомобиля зимой необходимо проверить аккумулятор, генератор и отопитель. Автоэксперт Алексей Чугаев предупредил, что в холодную погоду могут проявиться неисправности, которые продавцы скрывали при подготовке машины к продаже. Особое внимание он посоветовал уделять состоянию электрической системы, двигателя и охлаждения.