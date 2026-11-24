Ответственность за ДТП с участием беспилотного автомобиля может лечь на разработчика программного обеспечения, производителя машины или регулирующие органы. Всё зависит от того, какая именно ошибка привела к происшествию. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы от КПРФ, член Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Ивачёв.

По словам парламентария, российское законодательство уже предусматривает механизмы установления причин аварий с участием автономного транспорта. Главную роль в таких случаях играет экспертиза, которая должна определить, почему произошёл инцидент и на каком этапе возникла неисправность.

Видео © Life.ru

«Если это софт — это одна история. Если железо (это тоже может быть, да) — это вторая история», — пояснил Ивачёв.

Депутат уточнил, что ответственность зависит от характера выявленной проблемы. Если причиной аварии стала ошибка в программе управления, вопросы возникнут к её разработчику. Если сбой произошёл из-за технической неисправности самого автомобиля — к производителю оборудования. При этом парламентарий не исключил и ответственности государственных органов, если недостатки системы существовали ещё на этапе её допуска к эксплуатации.

«Если это какая-то базовая проблема, заложенная, там, при лицензировании, скажем так, да, это уже третий вопрос к органам власти», — отметил он.

По мнению Ивачёва, в подобных ситуациях нельзя заранее назначить единственного виновного. Специалисты должны установить конкретную причину происшествия, после чего определить, кто отвечает за допущенную ошибку. При этом речь может идти не только о компаниях, создающих беспилотные машины, но и о структурах, разрешающих использование соответствующих технологий.

«Ответственность на данный момент разграничена, и экспертиза будет приходить к тому, кто несёт ответственность конкретно за эту сложившуюся ситуацию», — объяснил депутат.

Парламентарий считает, что действующие правовые механизмы уже позволяют проводить подобные разбирательства. Вместе с тем нормативную базу предстоит совершенствовать, поскольку технологии автономного управления развиваются значительно быстрее привычного транспорта.

«Сейчас даже закон уже позволяет выявить виновного. Но, естественно, это законодательство будет дальше совершенствоваться», — подчеркнул Ивачёв.

В качестве примера депутат привёл беспилотные грузовые автомобили, которые уже перевозят грузы между российскими городами. Он признался, что сам был удивлён масштабами применения подобных технологий, поскольку многие граждане даже не подозревают об их присутствии на междугородних маршрутах.

По мнению Ивачёва, дальнейшее распространение машин с искусственным интеллектом потребует постоянного обновления законодательства. Государству необходимо своевременно реагировать на технологические изменения, чтобы новые системы не создавали правовых пробелов в вопросах безопасности.

«Поэтому, конечно, всё стремительно меняется, мы должны просто следовать и успевать за изменением жизни, чтобы законодательство защищало наших жителей», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ должен установить единые правила для автомобилей, грузовиков, такси и трамваев с автономным управлением. В частности, предлагается обязать владельцев таких машин обеспечивать защиту систем от постороннего вмешательства и устанавливать устройства регистрации данных, которые помогут восстановить обстоятельства аварии. Основные положения могут вступить в силу 1 сентября 2027 года, если закон примут.