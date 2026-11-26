Детям не следует заходить в магазины, торгующие алкоголем, даже если их привлекают туда недорогие сладости. Такую позицию НСН высказала первый зампред движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.

По словам общественницы, по дороге в школу ребёнок может встретить сразу несколько алкомаркетов. Помимо спиртного, там продают мороженое, напитки и конфеты, которые порой обходятся дешевле, чем в обычных магазинах. В результате несовершеннолетние заходят внутрь и наблюдают за покупками взрослых.

«Я считаю, что такая ситуация неправильна. В первую очередь нужно закрыть детям доступ в алкогольные магазины — не допускать их туда. Ведь, заходя внутрь, ребёнок видит, как взрослые покупают товары, которые ему недоступны, и это уже создаёт соблазн», — сказала она.

Обычные продуктовые магазины, по её мнению, создают меньше поводов для беспокойства.