Мороженое по соседству с водкой: В России призвали запретить детям вход в алкомаркеты
Общественница Бадтиева призвала запретить детям заходить в алкомаркеты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Детям не следует заходить в магазины, торгующие алкоголем, даже если их привлекают туда недорогие сладости. Такую позицию НСН высказала первый зампред движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.
По словам общественницы, по дороге в школу ребёнок может встретить сразу несколько алкомаркетов. Помимо спиртного, там продают мороженое, напитки и конфеты, которые порой обходятся дешевле, чем в обычных магазинах. В результате несовершеннолетние заходят внутрь и наблюдают за покупками взрослых.
«Я считаю, что такая ситуация неправильна. В первую очередь нужно закрыть детям доступ в алкогольные магазины — не допускать их туда. Ведь, заходя внутрь, ребёнок видит, как взрослые покупают товары, которые ему недоступны, и это уже создаёт соблазн», — сказала она.
Обычные продуктовые магазины, по её мнению, создают меньше поводов для беспокойства.
Тем временем регионы продолжают ужесточать правила продажи продукции, способной сформировать вредные привычки. Так, 25 ноября депутаты Псковской области одобрили пятилетний запрет на торговлю вейпами и жидкостями для электронных сигарет. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.