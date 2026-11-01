Север Якутии станет самой холодной территорией России в ноябре. Во время сильных похолоданий температура там может опуститься до минус 45 градусов. Такой прогноз ТАСС дала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Впрочем, столь суровые морозы будут наблюдаться не постоянно. По словам синоптика, большую часть месяца ночная температура в северной половине республики составит от минус 28 до минус 33 градусов, а дневная — от минус 23 до минус 28.

При усилении холодов показатели окажутся значительно ниже. Ночью столбики термометров могут опускаться до минус 40–45 градусов, а днём — до минус 35–40.

При этом столь низкие температуры не станут для региона погодной аномалией. Как пояснила Паршина, даже 45-градусные морозы в ноябре укладываются в климатическую норму для северных районов Якутии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии впервые с начала холодного сезона зафиксировали температуру ниже минус 30 градусов. В ночь на 26 октября на метеостанции Хабардино в Мирнинском районе воздух остыл до минус 33,1 градуса. При этом в других частях страны погода оставалась гораздо мягче. Как сообщал Life.ru, в конце октября Россию разделила температурная граница: разница между отдельными регионами достигала 20 градусов.