Морозы до минус 13 градусов надвигаются на Киев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Киеве и Киевской области в начале декабря ожидается усиление морозов на фоне проблем с электроснабжением. В ночь на 1 и 2 декабря температура в регионе может опуститься до минус 13 градусов, предупредили в украинском Гидрометцентре.
Причиной похолодания станет мощный антициклон, движущийся со стороны Балтики. Он принесёт сухой арктический воздух, который будет поступать с северного и северо-восточного направлений. Днём столбики термометров будут показывать от нуля до пяти градусов мороза.
Из-за высокого атмосферного давления синоптики не ожидают осадков. При этом ясное небо будет способствовать более интенсивному охлаждению воздуха в ночные часы. В самом Киеве морозы окажутся несколько слабее благодаря особенностям микроклимата крупного города.
Напомним, 28 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, из-за которых перестали действовать привычные почасовые графики. Энергетики призвали жителей экономно расходовать электричество. Аналогичные ограничения затронули Бучанский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области.