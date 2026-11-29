В Киеве и Киевской области в начале декабря ожидается усиление морозов на фоне проблем с электроснабжением. В ночь на 1 и 2 декабря температура в регионе может опуститься до минус 13 градусов, предупредили в украинском Гидрометцентре.

Причиной похолодания станет мощный антициклон, движущийся со стороны Балтики. Он принесёт сухой арктический воздух, который будет поступать с северного и северо-восточного направлений. Днём столбики термометров будут показывать от нуля до пяти градусов мороза.

Из-за высокого атмосферного давления синоптики не ожидают осадков. При этом ясное небо будет способствовать более интенсивному охлаждению воздуха в ночные часы. В самом Киеве морозы окажутся несколько слабее благодаря особенностям микроклимата крупного города.