Морпехи НАТО отработали захват «‎российского судна» у берегов Шотландии

Силы НАТО в ходе учений Strike Warrior 26 у берегов Шотландии отработали захват условного судна с «российским гражданским экипажем». Об этом пишет The Telegraph. Сам сценарий носил учебный характер и не был связан с реальным российским судном.

По данным издания, десять португальских морских пехотинцев высадились с вертолётов на палубу судна-заправщика, после чего заняли ходовой мостик и машинное отделение. Затем они задержали военнослужащих, которые по сценарию изображали условных российских военизированных гражданских лиц.

Во время тех же манёвров отрабатывался и другой сценарий — угроза уничтожения нескольких фрегатов НАТО авиацией во время их дозаправки немецким судном снабжения. Учения проходят в водах к северу и востоку от Великобритании с 21 сентября по 9 октября, в них задействованы более 30 кораблей и самолётов.

Strike Warrior проводится под руководством Великобритании и предназначен для отработки взаимодействия морских и воздушных сил стран НАТО в условиях высокоинтенсивных боевых действий. В рамках манёвров активность авиации охватывает север Шотландии, Внутренние Гебриды, Атлантику и Северное море.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных учениях НАТО «Отважный кабан» у границ Белоруссии. В манёврах участвовали военные Литвы, Польши и Франции, а основной целью называлась отработка взаимодействия союзных сил и повышение боеготовности. Параллельно альянс проводил крупные авиационные учения Ramstein Flag 2026 с участием 19 государств и более 150 самолётов.