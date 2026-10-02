«Морские маршруты перерезаны»: Раскрыты сроки освобождения Донбасса

Полное освобождение Донбасса российскими войсками может завершиться к весне 2027 года, считает военный эксперт Андрей Колесник. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его оценке, на сроки влияют нынешняя обстановка на линии боевого соприкосновения и массированные удары российских войск. Колесник также считает, что морские маршруты снабжения Украины практически перерезаны, поэтому основные поставки вооружения теперь проходят через польскую границу.

Отдельно эксперт указал на удары по дата-центрам, которые, по его словам, нарушают цепочки управления украинскими подразделениями. Радиосвязь ВСУ при этом подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, а число применяемых российской стороной беспилотников растёт.

Колесник также заявил, что часть украинских подразделений оказывается в окружении. По его мнению, высокая мотивация к продолжению боёв сохраняется преимущественно у националистических батальонов.

Предстоящая зима, как считает специалист, осложнит ситуацию для обеих сторон. При этом российские военнослужащие, по его оценке, лучше подготовлены к действиям в холодное время года.

Ранее Life.ru рассказывал о продвижении российских войск к Краматорску и Славянску, а также ударах по дата-центрам на Украине. В материале отмечалось, что бои продолжаются на нескольких направлениях в ДНР.