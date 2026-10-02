Полгода вместо полутора лет: Военэксперт спрогнозировал скорую потерю Донбасса Украиной
Военэксперт Матвийчук: Украина утратит контроль над Донбассом за полгода
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Украина полностью утратит контроль над территорией Донбасса в течение ближайших шести месяцев. Такую оценку развития ситуации в зоне специальной военной операции дал военный эксперт и главный редактор издания ANNA News Анатолий Матвийчук в комментарии «Газете.ru».
Он оспорил данные украинских источников, которые накануне заявили о возможной потере региона в течение полутора лет, назвав эту цифру пропагандистской и не соответствующей реальной динамике боевых действий.
Матвийчук подчеркнул, что специальная военная операция не завершится сразу после освобождения Донбасса, поскольку перед Россией стоит ряд нерешённых задач, связанных с обеспечением долгосрочной безопасности.
К ним относятся денацификация Украины и создание демилитаризованных зон в других областях страны. Эксперт указал, что эти цели выходят за рамки территориального контроля над отдельным регионом и требуют продолжения военных усилий даже после достижения полного контроля над Донецкой и Луганской народными республиками.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина рассчитывает удерживать остатки Донбасса ещё около полутора лет. В Европе, по его словам, называют срок в два года.
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