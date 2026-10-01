Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 21:55

Путин: Украина и Европа рассчитывают удерживать остатки Донбасса до двух лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти Украины считают, что смогут удерживать оставшиеся под их контролем 11% территории ДНР ещё около полутора лет, а в Европе называют срок в два года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«В Европе говорят, Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдёт гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, — нарастающие темпы, хочу обратить внимание», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал прекратить обвинять Москву в отказе от мирных переговоров по Украине
Путин призвал прекратить обвинять Москву в отказе от мирных переговоров по Украине

Ранее Путин заявил о планах Киева создать концлагеря для жителей Донбасса и Крыма. Глава государства также обвинил украинские власти в применении тяжёлого вооружения против мирного населения и преследовании людей за их национальную и культурную принадлежность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar