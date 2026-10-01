Власти Украины считают, что смогут удерживать оставшиеся под их контролем 11% территории ДНР ещё около полутора лет, а в Европе называют срок в два года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«В Европе говорят, Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдёт гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, — нарастающие темпы, хочу обратить внимание», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о планах Киева создать концлагеря для жителей Донбасса и Крыма. Глава государства также обвинил украинские власти в применении тяжёлого вооружения против мирного населения и преследовании людей за их национальную и культурную принадлежность.