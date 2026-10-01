РФ хочет как можно скорее завершить украинский конфликт путём мирных переговоров. На пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» Владимир Путин подчеркнул, что Москва рассчитывает именно на такой способ прекращения боевых действий.

Президент призвал перестать обвинять российскую сторону в нежелании вести переговоры. По его словам, дальнейшие решения необходимо принимать с учётом реалий, складывающихся на земле. Путин указал, что такой подход требуется для ответственного выбора дальнейших шагов.

«Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров. А исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения как самой Украине, также и её спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе», — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры, но после переговоров в Госдуму. Однако в день голосования Киев оправился более полутора тысяч дронов на Москву и атаковал избиркомы.