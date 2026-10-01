Киев планировал создавать концентрационные лагеря для жителей Донбасса и Крыма, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма», — сказал российский лидер.

Путин также обвинил украинские власти в применении тяжёлого вооружения против мирного населения и преследовании людей за их национальную и культурную принадлежность.

«Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», — заявил президент.

Глава государства отметил, что может привести ещё много подобных примеров, однако решил не продолжать перечисление.

«Есть ещё очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь», — заключил Путин.

Ранее российская сторона заявляла о создании ВСУ подобных лагерей уже на территории Курской области. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о свидетельствах существования таких мест в населённых пунктах, находившихся под контролем украинских военных. По его словам, туда принудительно свозили мирных жителей.