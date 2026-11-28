Украина недополучила 2,85 миллиарда долларов от морского экспорта за три месяца из-за простоя портов. Об этом свидетельствуют данные государственной таможенной службы страны.

С августа по октябрь 2026 года стоимость товаров, вывезенных через украинские морские порты, составила 1,54 миллиарда долларов. За аналогичные месяцы 2025 года этот показатель достигал 4,39 миллиарда долларов. Таким образом, стоимость морских поставок сократилась почти на 65%.

При этом общий экспорт Украины за тот же период принёс 8,13 миллиарда долларов против 9,87 миллиарда годом ранее. Разница составила 1,74 миллиарда долларов.