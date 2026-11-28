Морской экспорт пошёл ко дну: Украина потеряла почти $3 млрд из-за простоя портов
Украина потеряла $2,85 млрд за три месяца из-за неработающих портов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / joyfull
Украина недополучила 2,85 миллиарда долларов от морского экспорта за три месяца из-за простоя портов. Об этом свидетельствуют данные государственной таможенной службы страны.
С августа по октябрь 2026 года стоимость товаров, вывезенных через украинские морские порты, составила 1,54 миллиарда долларов. За аналогичные месяцы 2025 года этот показатель достигал 4,39 миллиарда долларов. Таким образом, стоимость морских поставок сократилась почти на 65%.
При этом общий экспорт Украины за тот же период принёс 8,13 миллиарда долларов против 9,87 миллиарда годом ранее. Разница составила 1,74 миллиарда долларов.
В ноябре Life.ru писал о риске банкротств украинских агропредприятий из-за проблем с вывозом зерна. С начала сельскохозяйственного сезона зарубежные поставки агропродукции сократились примерно на треть, а на складах скопились значительные запасы непроданного зерна.