Командование ВСУ намерено добиваться мобилизации украинских студентов от 25 лет, которые сейчас имеют законную отсрочку от призыва, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Предполагаемую инициативу связывают с нехваткой личного состава в украинской армии.

По утверждению собеседника агентства, военные считают, что многие мужчины указанного возраста поступают в учебные заведения ради освобождения от службы, но фактически не посещают занятия. Источник назвал подобную практику злоупотреблением правом на отсрочку.

«На самом же деле боеготовность украинской армии сегодня находится на очень низком уровне. Простыми словами — воевать некому», — заявил собеседник агентства.

По оценке российских силовиков, возможные изменения затронут более 200 тысяч учащихся.

Как утверждает источник, украинские военные уже пытаются убедить Владимира Зеленского поддержать поправки в законодательство о мобилизации. Источник также считает, что инициатива может получить одобрение депутатов Верховной рады.

Дополнительным обстоятельством он назвал проверки, которые Министерство образования и науки Украины проводит в учебных заведениях. Власти изучают посещаемость занятий и выполнение образовательных программ студентами мобилизационного возраста. Однако действующие правила пока сохраняют право на отсрочку при соблюдении установленных законом условий.