Первые банкротства украинских сельхозпредприятий могут начаться уже весной 2027 года из-за проблем с экспортом зерна через морские порты и стремительного сокращения доходов. Такой прогноз в беседе с Bloomberg сделал генеральный директор одного из крупнейших агрохолдингов Украины «Нибулон» Андрей Вадатурский.

«Я ожидаю появления первых случаев банкротства уже весной. Поступлений становится всё меньше. Украинские экспортёры и фермеры испытывают давление со всех сторон», — предупредил бизнесмен.

По его словам, аграрии постепенно исчерпывают финансовые резервы, которые позволяли им продолжать работу в условиях конфликта. При этом на складах скапливаются огромные объёмы непроданного зерна, из-за чего закупочные цены падают. Одновременно дорожают топливо и удобрения, а банки всё чаще отказывают производителям в кредитах из-за растущих рисков неплатёжеспособности.

Проблема уже отражается на экспортных показателях. С начала текущего сельскохозяйственного сезона поставки украинской агропродукции за рубеж сократились примерно на треть. По оценке Национального банка Украины, только во второй половине 2026 года отрасль может недополучить около 4,6 миллиарда долларов экспортной выручки из-за ограничений морской торговли.

Вадатурский предупредил, что последствия кризиса выйдут далеко за пределы нынешнего сезона. Из-за нехватки денег фермеры уже сокращают вложения в будущий урожай, что грозит падением производства в 2027 году. Для украинской экономики это особенно чувствительно, поскольку сельское хозяйство обеспечивает более половины экспортных поступлений страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти четырёхмесячный простой портов Большой Одессы обошёлся Украине более чем в семь миллиардов долларов недополученной экспортной выручки. По подсчётам ТАСС, коммерческие суда с 22 июля практически перестали заходить в Одессу, Черноморск и Южный. Часть грузов удалось перенаправить по железной дороге и через дунайские порты, однако альтернативные маршруты способны обеспечить не более трети прежних объёмов перевозок. Ежедневные потери экспортных поступлений оцениваются в 50–60 миллионов долларов.

Сложности возникли и с попытками расширить сухопутный экспорт. Как писал Life.ru со ссылкой на Politico, Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинского зерна, опасаясь ущерба собственным сельхозпроизводителям. Киев запрашивал у Евросоюза 1,1 миллиарда евро на компенсацию транспортных расходов, однако соседние государства не согласились предоставлять дополнительные мощности для перевозок.