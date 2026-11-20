Российские войска в ночь на 20 ноября нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре и морским судам в Одесской области. По утверждению Минобороны РФ, поражённые объекты и корабли использовались в интересах Вооружённых сил Украины.

«В результате удара поражены <…> объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Атака стала частью массированного ночного удара, в ходе которого российские войска, по данным Минобороны, также поразили предприятия военно-промышленного комплекса, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и пяти областях Украины. Для этого применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.