Российские дроны поразили судно с военными грузами на пути в Одессу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские беспилотники поразили сухогруз, направлявшийся с военными грузами в Одессу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар нанесли днём, когда судно находилось в море. Сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для доставки в одесский порт.
Одновременно российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры и другие морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал о поражении российского дронами сухогруза с грузами для ВСУ на пути в порт Южный Одесской области. По данным Минобороны, тот корабль перевозил грузы двойного назначения.