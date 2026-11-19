Российские беспилотники поразили сухогруз, направлявшийся с военными грузами в Одессу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли днём, когда судно находилось в море. Сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для доставки в одесский порт.

Одновременно российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры и другие морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.