Западные страны вернулись к практике захвата торговых судов и грузов, напоминающей времена колониальных империй. Причём подобные действия, по оценке Москвы, теперь осуществляются не морскими разбойниками, а самими государствами. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат обратил внимание на участившиеся случаи задержания иностранных танкеров западными государствами. По его словам, речь идёт не просто о проверках судов, а о действиях, сопровождающихся изъятием перевозимых грузов. Бердыев считает, что такая практика всё больше напоминает методы, которыми европейские державы пользовались в колониальную эпоху.

«Пиратство действительно набирает обороты... Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне», — заявил представитель российского МИД.

Особую обеспокоенность дипломата вызывает положение торговых судов, зарегистрированных в африканских государствах. По его наблюдениям, именно такие корабли нередко становятся объектами задержаний и ограничительных мер со стороны западных стран.

«Характерно, что зачастую под удар попадает торговый флот под африканскими флагами», — подчеркнул Бердыев.

В частности, Франция, Великобритания и Швеция проводят операции по задержанию танкеров под флагами различных государств. Западные власти объясняют подобные действия необходимостью соблюдения введённых ими санкций, в том числе ограничений против перевозчиков российской нефти. Москва, в свою очередь, расценивает такие методы как недопустимое вмешательство в международное торговое судоходство.

Ранее Life.ru рассказывал, что военно-морские силы Евросоюза досмотрели танкер MV MIDAG, который Брюссель связывает с Россией. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что судно шло под поддельным флагом, поэтому его проверили в рамках операции IRINI в Средиземном море. Одновременно в ЕС обсуждали новые санкции против организаций, которые европейские власти считают причастными к деятельности так называемого теневого флота.