Морспасслужба не подтвердила разлив нефти в Чёрном море после ЧП с танкером

Специалисты Морской спасательной службы не обнаружили загрязнения нефтепродуктами в Чёрном море после происшествия с танкером у побережья Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб, опровергнув распространяющиеся в соцсетях сообщения о крупном разливе.

Поводом для обсуждения стал спутниковый снимок от 10 октября. Пользователи Сети предположили, что на изображении виден след нефтяного загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском.

«В ФГБУ «Морская спасательная служба», специалисты которого проводят мониторинг акватории Чёрного моря, загрязнений нефтепродуктами не подтверждают», — говорится в сообщении оперштаба.

Предполагаемое пятно связали с пожаром на танкере, произошедшим несколькими днями ранее. Однако специалисты, наблюдающие за состоянием морской акватории, не подтвердили наличие разлива.

Речь идёт о танкере «Афрамакс Рио», который 6 октября подвергся атаке безэкипажных катеров в Чёрном море. Судно перевозило нефть под флагом Либерии. После происшествия начался пожар, а всех 23 членов экипажа удалось эвакуировать. Впоследствии открытое горение ликвидировали, а 9 октября Минтранс сообщил о буксировке повреждённого судна в безопасное место. Вокруг него установили боновые заграждения, подготовив также запас сорбента на случай загрязнения воды.