Бывший капитан из Ейска задолжал греческим властям около двух миллиардов рублей по делу о контрабанде сигарет. Историю 67-летнего российского моряка Валентина Б. рассказал Telegram-канал Baza.

В 2011 году в греческом порту Элефсина задержали судно «Ина», которым командовал россиянин. При досмотре на борту обнаружили почти 1,5 млн пачек нелегальных сигарет. Капитана и членов экипажа взяли под стражу.

Судебное разбирательство началось в ноябре 2012 года в городе Нафплион. Моряк провёл в заключении три с половиной года, после чего его депортировали в Россию. С учётом штрафов, неуплаченных налогов и таможенных пошлин его задолженность перед греческими властями составила €22,66 млн.

Вернувшись на родину, бывший капитан оставил морскую профессию и устроился работать дворником, а затем уборщиком. По данным Baza, установить его нынешнее местонахождение греческим властям не удалось. Супруга моряка в разговоре с журналистами заявила, что ничего не знает о его прошлом, и отказалась от дальнейших комментариев.

Между тем накануне в Санкт-Петербурге таможенники изъяли незаконно ввезённые электронные сигареты и жидкости для них на 14 млн рублей. Партию китайской продукции обнаружили в одном из магазинов Центрального района. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 26 млн рублей.