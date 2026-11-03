Один моряк погиб после удара по индийскому грузовому судну MSV AL JUSUFI у побережья Омана. Ещё 13 членов экипажа спасла оманская береговая охрана, сообщил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

По словам министра, судно подверглось удару неопознанного воздушного объекта 2 ноября. На борту находились 14 индийских моряков. Кто совершил атаку и какое средство использовалось, в заявлении не уточняется. Погибший — Гандхар Нахим Аджидж из штата Гуджарат. Он скончался от полученных травм. Остальные члены экипажа смогли эвакуироваться с судна.

Министерство и посольство Индии в Омане связались с местными властями для оказания помощи выжившим. Они также содействуют возвращению моряков на родину и репатриации тела погибшего.