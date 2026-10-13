Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК с 20 октября

Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями одного из крупнейших российских девелоперов — группы ПИК. Решение связано с поступлением требования о выкупе ценных бумаг компании. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Соответствующее решение председатель правления Мосбиржи принял 13 октября. Ограничения коснутся обыкновенных акций ПАО «ПИК — специализированный застройщик», которые торгуются под тикером PIKK.

Основанием стало требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьёй 84.8 закона «Об акционерных обществах». Эта норма предусматривает возможность принудительного выкупа оставшихся акций лицом, которое при соблюдении установленных условий сосредоточило более 95% бумаг общества.

О подготовке к выкупу инвесторов предупреждали заранее. Ещё 8 сентября Мосбиржа объявила об изменении режимов расчётов по акциям ПИК. Согласно опубликованному графику, последним днём торгов в стандартном режиме T+1 станет 15 октября. С 20 октября допустимых кодов расчётов по этим бумагам не останется.

Приостановка означает, что инвесторы временно не смогут совершать обычные биржевые сделки с акциями девелопера. При этом сама остановка торгов не свидетельствует о прекращении строительной деятельности компании или её банкротстве.

Речь идёт о корпоративной процедуре выкупа акций, а не об остановке работы девелопера. При этом в опубликованном уведомлении не раскрываются цена приобретения бумаг и условия расчётов с миноритарными акционерами.

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