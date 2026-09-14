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Опубликовано 14 сентября, 16:48

Мосбиржа рванула вверх после слов Трампа о России и Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Российский рынок акций завершил понедельник мощным ростом: индекс Мосбиржи прибавил 3,5% и достиг 2361,08 пункта. Это максимальный уровень закрытия почти за три месяца — с 19 июня.

Одним из главных драйверов стала дорожающая нефть на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Ноябрьские фьючерсы на Brent поднялись выше $107,5 за баррель.

Вечером рост российского рынка ускорился после заявления президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

Индекс РТС по итогам основных торгов прибавил 3,4%, поднявшись до 881,93 пункта. Среди наиболее подорожавших индексных бумаг оказались акции «Роснефти» (+8,3%), Ozon (+6,9%), «Газпрома» (+5,8%), «Татнефти» и НОВАТЭКа (по +5,2%), а также ЛУКОЙЛа (+4,9%).

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 15 сентября, составил 84,3363 рубля, увеличившись на 7,94 копейки.

Зеленский уклонился от подтверждения «энергетического перемирия» с Россией
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Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия согласились взаимно отказаться от ударов по энергетическим объектам. Американский лидер не сообщил, когда такая договорённость должна вступить в силу и какие именно объекты она охватывает.

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Наталья Демьянова
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