Мощи, факелы и тысячи верующих: Петербург готовится к крестному ходу в честь Александра Невского

В Санкт-Петербурге 12 сентября состоится большой крестный ход в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шествие пройдёт по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской лавры.

Во главе колонны пронесут Казанскую икону Божией Матери и ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, который специально доставят из Москвы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Глубоко символично, что два благоверных князя — Александр Невский и Дмитрий Донской — два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября», — заявил епископ Кронштадтский Вениамин.

В шествии примут участие священнослужители, представители православных приходов, учащиеся духовных школ, студенты, курсанты военных вузов, многодетные семьи и паломники из разных регионов России.

Традиция крестного хода в честь Александра Невского была учреждена в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. После революции шествие прекратилось, а его проведение восстановили в 2013 году.

В рамках празднования также впервые зажгут факелы Ростральных колонн. Кроме того, состоится водный крестный ход от крепости Орешек до Александро-Невской лавры — в память о переносе мощей святого князя в 1724 году.

На площади Александра Невского пройдут молебен, возложение цветов к памятнику князю, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, а также парадное прохождение военных.

Из-за мероприятий в городе введут временные ограничения движения. Они будут действовать 11 и 12 сентября на отдельных участках маршрута крестного хода.

Ранее прошёл Общемосковский крестный ход, его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом шествия он совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Отсюда верующие отправились в сторону Новодевичьего монастыря. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.