Мощи Спиридона Тримифунтского доставили во Владимир

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире. Поклониться святыне верующие смогут до 17:00 14 сентября. Об этом сообщили во Владимирской епархии РПЦ.

«Мощи святителя и чудотворца Спиридона уже во Владимире», — говорится в сообщении.

Доступ к святыне будет открыт в течение всей ночи, а молебны станут проводить каждый час. В 23:30 в соборе начнётся Божественная литургия. Заключительный молебен и проводы мощей запланированы на 16:40 14 сентября. После Владимира ковчег отправится в Москву, где завершится общероссийское принесение святыни.

Спиридон Тримифунтский родился на Кипре около 270 года и начинал свой путь простым пастухом. Позднее его избрали епископом города Тримифунта. Согласно церковному преданию, святитель обладал даром прозорливости, исцелял больных и совершал чудеса.

Десницу святителя Спиридона доставили в Россию с острова Корфу в августе. До 20 сентября святыня посетит 12 регионов страны, а заключительным пунктом маршрута станет Москва. Полный график принесения мощей по российским городам публиковал Life.ru.