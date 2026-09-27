Мощные взрывы гремят в Киеве, после удара ВС РФ по складам начался сильный пожар

Сильные взрывы прогремели в Киеве, после чего в одном из районов города начался пожар. О повторной детонации сообщили жители Соломенского района. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Киеве после серии взрывов вспыхнул сильный пожар. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, после первого взрыва очевидцы заметили в небе искры и облако дыма, которое было видно с большого расстояния. Затем последовали новые взрывы. Предварительно, атака могла вестись по складу боеприпасов ВСУ.

Уничтожен офис оператора мобильной связи и интернет-провайдера «Vodafone» в Шевченковском районе. В атакованном здании крупный дата-центр.

Кроме того, взрывы прогремели в Одессе. Сообщается о попадании по складским помещениям и последующем пожаре.

Ранее Минобороны России заявило об ударе беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. На территории центра хранилась и распределялась продукция военного назначения, поступавшая на Украину из зарубежных стран. Кроме того, российские военные сообщили о поражении сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы. По данным ведомства, судно перевозило грузы для украинских войск.