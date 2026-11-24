Воронеж ушёл под воду утром 24 ноября после мощного ливня, которому предшествовал ночной снегопад. Дороги и тротуары превратились в реки, подтопления зафиксированы практически во всех районах города. Кадрами разгула стихии местные жители делятся в соцсетях.

Мощный ливень затопил улицы Воронежа и спровоцировал семибалльные пробки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maria.bankrotstvo, __lilya__d

Непогода серьёзно осложнила утреннюю поездку на работу. Загруженность дорог достигла семи баллов, а желающим воспользоваться такси пришлось раскошелиться. Стоимость поездки до центра города начиналась от 900 рублей, при этом свободных машин практически не осталось.

На наиболее проблемные участки коммунальщики направили водооткачивающую технику. По данным мэрии, в числе сильнее всего пострадавших оказались улицы Центральная и Героев Хасана, переулки Краснознамённый и Димитрова, а также участок под путепроводом на бульваре Победы. Рабочие также очищают решётки ливневой канализации от мусора.

После прекращения дождя дорожные службы займутся обработкой проезжей части, чтобы не допустить образования гололедицы при похолодании.

Между тем причиной разгула стихии стал балканский циклон. Дождь будет периодически сменяться мокрым снегом. Предварительно, осадки прекратятся только к выходным.

Тем временем балканский циклон Wilka добирается и до Москвы. Пик непогоды в столице ожидается в ночь на 25 ноября. За двое суток в Московской области может выпасть до трети месячной нормы осадков, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.