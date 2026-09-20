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Опубликовано 20 сентября, 16:03

Мощный пожар разгорается после сообщений о прилётах под Киевом

Мощный пожар разгорается в Киевской области после сообщений о прилётах. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Огромное зарево поднялось под Киевом после сообщений о прилётах. Видео © Telegram / KIЕВ INFO

По распространяющимся в Сети кадрам, на месте видно сильное зарево и крупный очаг возгорания. Что именно горит, пока не уточняется.

Ранее 20 сентября глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщал о повреждении предприятия в Фастовском районе. По его словам, на территории объекта также возник пожар, который тушили спасатели. Кроме того, украинские власти сообщали о повреждениях складских и производственных объектов в нескольких районах Киевской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области удар пришёлся по логистическому комплексу «Копылов».

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Обложка © Telegram / KIЕВ INFO

Наталья Демьянова
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