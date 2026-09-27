Мощный взрыв прогремел ночью у ТЦ во Львовской области, трое пострадали

Мощный взрыв прогремел ночью в центре города Шептицкий Львовской области. По предварительным данным местных пабликов, пострадали три человека.

Инцидент произошёл возле торгового центра «Кристинополь». Предположительно, могла взорваться ручная граната, однако официально тип боеприпаса пока не установлен.

Троих прохожих госпитализировали. Данные об их состоянии не приводятся. Местные жители сообщают, что взрыв был очень громким. На место прибыли многочисленные сотрудники полиции, территория возле торгового центра оцеплена.

Ранее Life.ru писал о другом инциденте с гранатой на Украине. В июле в городе Златополь Харьковской области во время застолья произошёл взрыв, в результате которого погибли трое мужчин. Украинская полиция тогда сообщала, что причиной стало неосторожное обращение с гранатой.