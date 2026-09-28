Мощный взрыв произошёл в самом центре Киева

В Шевченковском районе Киева после падения беспилотника загорелось нежилое здание. О мощном взрыве и чёрном дыме над центром города сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что дым был виден со стороны Золотых ворот. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании, что именно там располагалось станет известно из сводки Минобороны.

Ранее также сообщалось, что здание Национальной академии наук Украины горит в Киеве. Судя по сообщениям в Сети, из окон верхних этажей валит дым, видны языки пламени.