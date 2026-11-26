Мосгордума утвердила бюджет Москвы на 2027–2029 годы с расходами, которые за этот период превысят 20 трлн рублей. Документ предусматривает сохранение социальных обязательств столицы, а также масштабное финансирование транспорта, образования и здравоохранения. Об утверждении документа сообщил спикер городского парламента Алексей Шапошников.

В 2027 году город планирует получить 5,938 трлн рублей, потратив при этом 6,589 трлн. В 2028 году доходы должны вырасти до 6,206 трлн рублей, расходы — до 6,706 трлн. На 2029 год запланированы поступления в размере 6,518 трлн и затраты на уровне 6,858 трлн рублей.

Около половины трёхлетнего бюджета составят социальные расходы. На поддержку москвичей предусмотрено 2,4 трлн рублей. Финансирование здравоохранения достигнет 3,8 трлн рублей с учётом средств ОМС, на образование направят 2,5 трлн, а на развитие транспортной системы — 4 трлн рублей. В ближайшие три года Москва также продолжит программу реновации, поддержку участников СВО и их семей. При составлении бюджета учитывались стратегические планы развития столицы до 2040 года.