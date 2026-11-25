В Центробанке не видят оснований говорить о сокращении экономики России по итогам 2026 года. Об этом заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил в эфире шоу «Деньги не спят».

Согласно последнему прогнозу ЦБ, валовой внутренний продукт страны прибавит 0,5–1%. По словам Заботкина, на темпах развития отразились обстоятельства, возникшие во второй половине года. В частности, речь идёт о выбытии части производственных мощностей и сокращении логистических возможностей.

«Поэтому говорить о том, что экономика как-то сжимается, об этом речи нет. У нас экономический рост остается положительным», — добавил зампред.

Ранее, 13 ноября, Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП за девять месяцев с 0,6% до 0,8%. Поводом для пересмотра послужили новые данные Росстата. Согласно предварительным расчётам ведомства, в третьем квартале показатель увеличился на 1% в годовом выражении против ожидавшихся 0,6%. За апрель — июнь прирост составил 1,3%. При этом корректировка промежуточных результатов не означала автоматического изменения прогноза министерства на весь 2026 год.